Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 3 kişi yaralanırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli bıçakla 3 kişiyi yaraladı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.