Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Adıyaman'da Hocaömer Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla, diğeri ise darbedilerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
