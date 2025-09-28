Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Adıyaman'da Hocaömer Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla, diğeri ise darbedilerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hocaömer Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi bıçakla diğeri ise darbedilerek yaralandı.
Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel