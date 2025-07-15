Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Y. bıçakla, R.D. ise darbedilerek yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.Y. bıçakla, R.D. ise darbedilerek yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel