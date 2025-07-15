Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Y. bıçakla, R.D. ise darbedilerek yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Y. bıçakla, R.D. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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