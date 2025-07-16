Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Girne Mahallesi otogar civarında iki grup arasında henüz öğrenilmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışma sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada A.Y. (20) aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.