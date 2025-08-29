Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki Suriye uyruklu Kamil Numan hayatını kaybetti. Kavga sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu Kamil Numan (23) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Numan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel