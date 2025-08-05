Adıyaman'da Bıçakla Market Gasbı: Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da Bıçakla Market Gasbı: Zanlı Tutuklandı
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Adıyaman'da bir markete elinde bıçakla giren zanlı, kasadaki parayı gasbettikten sonra yakalandı ve tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Adıyaman'da elinde bıçakla bir markete girerek kasadaki parayı gasbeden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde bir marketin kasasındaki paranın gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen A.G, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği mahkemede hakimlikçe tutuklandı.

Marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının markette bir süre gezdikten sonra elindeki bıçakla müşterilerin yanında kasaya yaklaşması, kasiyeri kenara çektikten sonra bir miktar parayı alıp işletmeden çıkması yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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