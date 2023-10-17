Adıyaman'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen kazada beton mikseri ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da beton mikseri ile otomobilin çarpışma anları araç kamerasına yansırken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed A. idaresindeki 33 KEV 02 plakalı otomobil ile Hicri G. idaresindeki 02 FP 925 plakalı beton mikseri, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muhammed A. yaralanırken kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan Muhammed A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN