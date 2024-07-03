Adıyaman'da Beton Karma Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde beton karma makinesine sıkışan Kadir Kurtulan (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Besni ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki beton firmasında meydana geldi. Kadir Kurtulan, çalışırken beton karma makinesine sıkıştı. Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kurtulan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadir Kurtulan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.