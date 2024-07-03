Adıyaman'da beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir beton firmasında çalışan Kadir Kurtulan, beton karma makinesine kolunu kaptırarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kurtulan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi için Besni Devlet Hastanesine götürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi'nde bir beton firmasında Kadir Kurtulan, çalıştığı sırada beton karma makinesine kolunu kaptırdı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Kurtulan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine götürüldü.