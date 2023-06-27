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Adıyaman'da Bayram Öncesi Trafik Tedbirleri Arttırıldı

Adıyaman'da Bayram Öncesi Trafik Tedbirleri Arttırıldı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri arttırıldı. Ekipler tarafından kentin birçok noktasında denetimler yapıldı ve kırmızı ışık ihlali yapan 21 araca cezai işlem uygulandı. Bayram süresince denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Bayram öncesi trafik tedbirleri attırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri arttırıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin bir çok farklı noktasında denetimler yapıldı. Halkın can ve mal güvenliğinin korunması ve bayramın bayram tadında geçirile bilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, kırmızı ışık denetimi de gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saatlik yapılan denetimde 21 araca kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı. Dron ile yapılan denetimlerde cezai işlem uygulanan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıldı. Denetimlerin bayram süresince aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bayram süresince 3 bin 101 polis memurunun görev yapacağı, 3 dedektör köpek ve 5 adet dronun de uygulamalarda kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Adıyaman Güncel Haberler

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