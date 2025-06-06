Adıyaman'da Bayram Coşkusu: Binlerce Kişi Bayram Namazı İçin Saf Tuttu
Adıyaman'da Kurban Bayramı sabahı binlerce kişi, Mezarlık Camii başta olmak üzere tüm camilerde bayram namazı kılmak için bir araya geldi. Camiler dolup taşarken, vatandaşlar bayramlaşarak birlik mesajı verdi.
Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu
ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.
Kurban Bayramı nedeniyle başta Mezarlık Camii olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Mezarlık Camii'nin iç kısmının yanı sıra bahçenin tamamı doldu. İnsan selinin yaşandığı camide kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel