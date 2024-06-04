Adıyaman'da Bataklıkta Mahsur Kalan 8 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı
Adıyaman'da Hüseyin Ç'ye ait 8 küçükbaş hayvan, Fuar Merkezi yakınlarında otlandığı sırada bataklıkta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, hayvanları kurtarmak için bölgeye sevk edildi ve bir saatlik çalışmanın ardından hayvanlar sahibine teslim edildi.
Adıyaman'da bataklıkta mahsur kalan 8 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hüseyin Ç'ye ait 8 küçükbaş hayvan, Fuar Merkezi yakınlarında otlandığı sırada bataklıkta mahsur kaldı.
Hüseyin Ç, kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından hayvanları kurtararak sahibine teslim etti.