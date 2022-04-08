Adıyaman'da başı pencerenin korkuluğuna sıkışan köpek kurtarıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da başı pencerenin korkuluğuna sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da başı pencerenin korkuluğuna sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Tekpınar köyünde başı pencerenin korkuluğuna sıkışan köpeği görenler, kurtarma çalışmasında başarılı olamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.