Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (3)
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JANDARMA İZ KÖPEĞİ TESPİT ETTİ, 3 KİŞİ KURTARILDIKahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekibi, enkaz altında kalanlar için seferber oldu.
JANDARMA İZ KÖPEĞİ TESPİT ETTİ, 3 KİŞİ KURTARILDI
Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekibi, enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Buradaki çalışmalarda kullanılan jandarma iz köpeği 'Zayıf' da enkaz altındaki 3 kişinin yerini tespit etti. 'Zayıf' sayesinde, 142 saat sonra enkazdan 60 yaşındaki 1 kadın ile 2 erkek sağ olarak kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel