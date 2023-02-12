Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (3) Güncel Haberler JANDARMA İZ KÖPEĞİ TESPİT ETTİ, 3 KİŞİ KURTARILDIKahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekibi, enkaz altında kalanlar için seferber oldu. JANDARMA İZ KÖPEĞİ TESPİT ETTİ, 3 KİŞİ KURTARILDI Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekibi, enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Buradaki çalışmalarda kullanılan jandarma iz köpeği 'Zayıf' da enkaz altındaki 3 kişinin yerini tespit etti. 'Zayıf' sayesinde, 142 saat sonra enkazdan 60 yaşındaki 1 kadın ile 2 erkek sağ olarak kurtarıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Bitlis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (3) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.