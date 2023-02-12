Adıyaman'da Baran 138'inci, 2 kadın 152'nci saatte kurtarıldı (2) Güncel Haberler 2 KADIN DAHA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDIAdıyaman'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, 152 saat sonra Alitaş Mahallesi'ndeki Mercan Apartmanı enkazından aynı aileden Rabia (30) ile Elif Kırmızı'yı (26) sağ olarak çıkardı. 2 KADIN DAHA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI Adıyaman'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, 152 saat sonra Alitaş Mahallesi'ndeki Mercan Apartmanı enkazından aynı aileden Rabia (30) ile Elif Kırmızı'yı (26) sağ olarak çıkardı. 2 kadın hastaneye kaldırılırken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Bitlis Güncel Haberler

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