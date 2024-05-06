Adıyaman'da Baraj Gölünde Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi, dalgıç polislerin yardımıyla kurtarıldı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Belören köyü yakınlarında 2 kişi, Atatürk Baraj Gölü'nde açıldıkları botlarının su alması üzerine yüzerek bir adacığa çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.