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Adıyaman'da Bahçe Duvarına Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

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Adıyaman'da M.D. idaresindeki otomobil, Sümerevler Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.D. idaresindeki 44 NA 433 plakalı marka otomobil, Sümerevler Mahallesin'de bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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