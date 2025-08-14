Adıyaman'da Bagajda Mahsur Kalan Çocuk Ağır Yaralandı
Adıyaman'da park halindeki bir aracın bagajına giren 8 yaşındaki A.C., içeride mahsur kaldı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aile tarafından ihbar edilen durum sonrası sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı. A.C.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
