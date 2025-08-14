Adıyaman'da Bagajda Mahsur Kalan Çocuk Ağır Yaralandı

Adıyaman'da park halindeki bir aracın bagajına giren 8 yaşındaki A.C., içeride mahsur kaldı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aile tarafından ihbar edilen durum sonrası sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı. A.C.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da otomobilin bagajında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan çocuk ağır yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir aracın bagajına giren A.C. (8) içeride mahsur kaldı.

Ailenin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
