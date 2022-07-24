Adıyaman'da bağ evinde çıkan yangın söndürüldü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bağ evinde çıkan yangında hasar oluştuBağlarbaşı köyünde Mehmet Sarıca'ya ait bağ evinin ikinci katında nedeni belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bağ evinde çıkan yangında hasar oluştu Bağlarbaşı köyünde Mehmet Sarıca'ya ait bağ evinin ikinci katında nedeni belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında evde maddi hasar oluştu. AA / Emin Tezerdi - Güncel Adıyaman Güncel Haberler

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