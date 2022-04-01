ADIYAMAN'DA, 'BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ' DÜZENLENDİ

KAHTA, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Badem Birliği tarafından 1. Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi. Festival, Kahta'ya bağlı Bağözü Köyü'ndeki badem bahçelerinin gezilmesiyle başladı.

Festival'e Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.1. Nemrut Badem Çiçeği Festivali hakkında bilgi veren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,Kahta ilçemizde Badem Çiçeği Festivali'nin birincisini düzenlemiş bulunuyoruz. Bundan sonra inşallah her yıl bunu düzenleyeceğiz. İleride çok daha geliştirerek bu işi planlayacağız. Kahta'mız ve Adıyaman'ımız bildiğiniz gibi Türkiye'de badem üretiminde öncü rol üstleniyorlar. 100 bin dekarlık alanın üzerinde badem ekimi alanımız var. 30 bin tonun üzerinde de badem üretimimiz var. Bu festival de Kahta'ya, Adıyaman'a çok yakışacak inşallah. Kahta'mız için Adıyaman'ımız için festivalimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Badem üreticilerimiz için de verimli, bereketli bir yıl diliyorum? dedi.Nemrut yolunun da ulaşıma açıldığını sözlerine ekleyen Vali Çuhadar; 'Bildiğiniz üzere Nemrut Dağı dünyanın sekizinci harikası. Bütün dünyadan turist çekiyor ve çok değerli bir hazinemiz. Dün itibarı ile yolunu açtık. Bütün dünyadaki ve ülkemizdeki turistleri, gezme ve görme sevdalılarını Adıyaman'a, Nemrut'a bekliyoruz ve davet ediyoruz dedi.Badem üretimi ile birlikte büyük bir istihdam sağlandığını belirten Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım,Daha önceleri dışarıya göç veren ilçemiz, badem üretimiyle birlikte göç alan ilçe durumuna geldi. Yaklaşık 6 bin kişi badem bahçelerinde çalışmaktadır. 1071 aile ise badem bahçelerinden geçimini sağlamaktadır şeklinde konuştu.Daha sonra tarihi Cendere Köprüsü'nde Şef Ahmet Güzelyağdöken tarafından hazırlanan badem yemeklerinin ikramı sonrası Prof. Dr. Ahmet Tel tarafından botanik turizmde bademin önemi konulu söyleşinin ardından Dr. Ülkümen Rodoplu tarafından bademin kalp sağlığıyla ilgili söyleşi ve Şirin Pancaroğlu tarafından verilen konser ile sona erdi. Festival sonrası Kahta Kaymakamı Selami Korkutata tarafından katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.