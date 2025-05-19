Adıyaman'da Ayı Panic Yaratıyor

Adıyaman'da ayı böyle görüntülendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, görülen ayı çiftçiyi korkuttu.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesinin Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında arazide çalışan çiftçiler ayıyla karşılaştı. Ayıyı gören çiftçiler yüksek ses çıkararak ayıyı korkutmaya çalıştı. Ayıyı fark eden bölgedeki köpeklerde ayıyı kovalamaya başlayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Görüntülere de yansıyan ayı kaçarak bir süre sonra gözlerden kayboldu.