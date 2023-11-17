Adıyaman'da av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

Adıyaman'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle vurulan köpek, ağır yaralı olarak bulundu. Köpeğin hayati tehlikesi devam ediyor.

Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından av tüfeğiyle vurulan ve ağır yaralanan köpek, tedavi altına alındı. Köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ataköy Köyü civarında yerde kanlar içerisinde yatan bir köpeği fark eden vatandaşlar yaralı köpeği araçlarıyla Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirdi. Burada tedavi altına alınan köpeğin çekilen röntgen filmlerinde 22 adet saçma tespit edildi.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından tedavisi devam ettirilen ve kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından av tüfeğiyle vurulduğu öğrenilen köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ADIYAMAN