Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde çocuk boğuldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Bünyamin Ünver (14) boğuldu. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ünver, yapılan arama sonucunda sudan çıkarıldı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren çocuk boğuldu.
İki arkadaşıyla serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Bünyamin Ünver'in (14) gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında bulunan Ünver, sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ünver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.