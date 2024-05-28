Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde çocuk boğuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Bünyamin Ünver (14) boğuldu. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ünver, yapılan arama sonucunda sudan çıkarıldı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren çocuk boğuldu.

İki arkadaşıyla serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Bünyamin Ünver'in (14) gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında bulunan Ünver, sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ünver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Adıyaman İtfaiye Sudan Kahta Çocuk Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

 Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title