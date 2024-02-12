Adıyaman'da Asayiş Uygulamasında 2'si Hükümlü 16 Kişi Yakalandı
Adıyaman'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2'si hükümlü, 16 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kent merkezinde 128 polisin katıldığı uygulamada çok sayıda araç kontrol edildi, 3 bin 618 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile aranan 14 şüpheli yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderilirken, 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adıyaman'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2'si hükümlü, 16 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezinde 128 polisin katıldığı uygulamada çok sayıda araç kontrol edildi, 3 bin 618 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile aranan 14 şüpheli yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderilirken, 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.