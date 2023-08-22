Adıyaman'da asayiş uygulaması yapıldı
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Adıyaman'da "Huzur 02" genel asayiş uygulaması gerçekleşirildi.
Adıyaman'da "Huzur 02" genel asayiş uygulaması gerçekleşirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki uygulamada 742 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapılarak, 319 araç kontrol edildi.
Bu kapsamdaki aramalarda 1,09 gram sentetik uyuşturucu, 4,17 gram eroin, 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aranması olan 1 şüpheli yakalanırken, 7 araca idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel