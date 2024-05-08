Adıyaman'da Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir apartmanda yaşayan kişi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı, kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde asansör boşluna düşen kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarındaki bir apartmanda oturan Ö.D. çağırdığı asansör gelmeden kapı açılınca, giriş kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.