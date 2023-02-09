Adıyaman'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Güncel Haberler ADIYAMAN, 9 Şubat (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan binaların enkazları arasında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri görülüyor, 8 Şubat 2023. ADIYAMAN, 9 Şubat (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan binaların enkazları arasında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri görülüyor, 8 Şubat 2023. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 16.170'e, yaralıların sayısının ise 64.194'e yükseldiğini belirtti. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman Güncel Haberler

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