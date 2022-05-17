Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı - Haberler

Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da bir otomobilde 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir otomobilde 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 700 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü V.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel