Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil apartman bahçesine düştü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü aralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü aralandı.
Osman Oral idaresindeki 02 FR 559 plakalı otomobil 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.