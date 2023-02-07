Adıyaman'da anne ve kızı depremden yaklaşık 34 saat sonra enkaz altından kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da bir binanın enkazından anne ile kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da bir binanın enkazından anne ile kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman Valiliği arkasında bulunan 5 katlı Kanarya Apartmanı, depremde şiddetli sarsıntıyla yıkıldı. Vatandaşlar, enkazı kontrol ettiklerinde anne Nergis (53) ve kızı Meryem Gümüş'ün (17) yaşadığını fark etti. Enkazda mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra AFAD, UMKE, jandarma özel harekat ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ile kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada aynı binanın enkazında 6 aylık bir bebeğin cansız bedenine de ulaşıldı. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Valiliği Kahramanmaraş Adıyaman Gümüş Yerel Güncel Haberler

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