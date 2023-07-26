Adıyaman'da Anız Yangınında Birçok Ağaç Zarar Gördü

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, sıçradığı bahçelerde birçok ağaca zarar verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını sıçradığı bahçelerdeki bir çok ağaca zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde anız yangını meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden çıkan yangın kısa sürede büyüyerek civarda bulunan bahçelere sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok meyve ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN