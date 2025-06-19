Adıyaman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Ali Erdemoğlu Mahallesi yakınlarındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Ali Erdemoğlu Mahallesi Besni Devlet Hastanesi yakınlarında hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, kepçe ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel