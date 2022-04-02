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Amatör futbol maçında kavga

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da, amatör küme maçının ardından çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Adıyaman'da, amatör küme maçının ardından çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig play-off yükselme maçında Adıyamanspor ile Gerger Gap Spor, Altınşehir Mahallesi Mansur Yardımcı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, iki takımın taraftarları arasında stadyumun dışında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Birbirlerine saldıran iki takım taraftarına polis ekipleri müdahale etti. Bir süre devam eden gerginlik, ekiplerin müdahalesiyle sona erdi.

Karşılaşma Adıyamanspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Amatör futbol maçında kavga

Amatör futbol maçında kavga

Amatör futbol maçında kavga

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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