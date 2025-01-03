Adıyaman'da Alabora Olan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti'nde alabora olan bir teknenin içerisindeki 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, Güzelçay köyü yakınlarında gelen ihbar üzerine hızlıca hareket ederek, mahsur kalan kişileri sağlık ekiplerine teslim etti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Afad ekipleri, Güzelçay köyü yakınlarında bir teknenin alabora olması üzerine 2 kişinin suda mahsur kaldığı ihbarını aldı.
Hızla bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışmayla Y.O. ile C.K'yi kurtardı.
Tekneye alınan 2 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel