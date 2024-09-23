Adıyaman'da Alabora Olan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı
Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde alabora olan bir teknede mahsur kalan M.K. ve C.K. sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek kurtarıldı.
Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Eskihüsnümansur köyü yakınlarında bir teknenin alabora olduğu, 2 kişinin suda mahsur kaldığı bilgisi aldı.
Ekipler yaptıkları çalışmayla M.K. ile C.K'yi kurtardı.
Tekneye alınan M.K. ile C.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.