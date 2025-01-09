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Adıyaman'da Akaryakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 4 Yaralı

Adıyaman'da Akaryakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 4 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada bir otomobil ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mahmut Hamurcu idaresindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, Arif Berk yönetimindeki 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeriyle Adıyaman-Besni yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mahmut Hamurcu ile araçtaki Zeliha Hamurcu, Sevim, Filiz Atli hayatını kaybederken, Arif Berk, Havva Bilgin, Samet ve Hanifi Atli ise ağır yaralandı.

Cesetler, otopsisi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan yaralılardan 3'ü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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