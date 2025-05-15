Adıyaman'da Aile Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
Adıyaman'da, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 'Aile Haftası' kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşları, il protokolü ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.
Adıyaman'da, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Balıkesir Çarşısı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, il protokolü ve öğrenciler, Demokrasi Parkı önüne kadar yürüdü.
Ellerinde çeşitli pankartlarla yürüyen gruba vatandaşlar da eşlik etti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel