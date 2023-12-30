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Adıyaman'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

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6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Karapınar Mahallesinde bulunan 8 katlı bir bina, iş makineleri tarafından kesilen kolonlarıyla birlikte yıkıldı. Yıkım anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Son olarak akşam saatlerinde Karapınar Mahallesinde bulunan 8 katlı binanın iyıkımo için ekipler çalışma başlattı. İş makineleri tarafından kolonları kesilen bina büyük gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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