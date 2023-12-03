Adıyaman'da ağır hasarlı 8 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ağır hasarlı bir bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ADIYAMAN'da, ağır hasarlı 8 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Turgut Reis Mahallesi'ndeki 8 katlı bina için yıkım kararının ardından ekipler çalışma başlattı. Bina ekskavatörle kolonlarının kesilmesiyle büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)