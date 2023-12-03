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Adıyaman'da ağır hasarlı 8 katlı bina çekilerek yıkıldı

3 Aralık 2023 19:23 Son Güncelleme: 19:25 Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Sıratut Mahallesi'ndeki 8 katlı bina için yıkım kararı alındı. Karar sonrası 40 dairenin bulduğu binaya, vinç ile halat bağlandı. Ekskavatör ile halat çekilmeye başlandı. 1 saat süren çalışmalar sonucu bina yıkıldı. Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.