Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.