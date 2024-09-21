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Adıyaman'da Ağır Hasarlı 11 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Adıyaman'da Ağır Hasarlı 11 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, ağır hasar gören 11 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım işlemi dronla havadan görüntülendi.

ADIYAMAN'da, ağır hasarlı 11 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım, dronla havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi'ndeki 11 katlı bina için yıkım kararı verilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Bina, ekskavatörle kolonları kesilerek büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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