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Adıyaman'da afetzedelere portatif su arıtma cihazı dağıtıldı

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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi K1 konteyner kentinde yaşayan afetzedelere, Vali Osman Varol'un girişimleri ve hayırseverlerin katkılarıyla portatif su arıtma cihazları dağıtıldı.

Adıyaman'da konteyner kentte hayatını sürdüren afetzedelere portatif su arıtma cihazı dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınşehir Mahallesi K1 konteyner kentte yaşamını sürdüren afetzedelerin musluklarına portatif su arıtma cihazı kuruldu.

Vali Osman Varol'un girişimleri ve hayırseverlerin katkılarıyla tedarik edilen portatif su arıtma cihazları afetzedelerin yaşadığı konteynerlerin içerisindeki musluklara kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Varol, cihazların alınmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederken, konteyner kentteki vatandaşlara hayırlı olmasını dileyip, onların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Varol Adıyaman İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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