Adıyaman'da AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi - Haberler

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Adıyaman'da AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentte özel bir okuldaki ilkokul öğrencilerine afet farkındalığı ile depremde tahliye eğitimi verdi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentte özel bir okuldaki ilkokul öğrencilerine afet farkındalığı ile depremde tahliye eğitimi verdi.

Eğitimde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların anlatıldı.

Ekipler yaptıkları açıklamada, "Öğrencilere Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda deprem anı bina tahliyesi ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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