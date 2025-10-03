Haberler

Adıyaman'da Adliye Önünde Kavga: 8 Yaralı, 15 Gözaltı

Adıyaman'da Adliye Önünde Kavga: 8 Yaralı, 15 Gözaltı
Adıyaman'da adliyenin önünde iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardındaki neden ve detaylar araştırılıyor.

ADIYAMAN'da adliyenin önünde iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman Adliyesi'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, duruşmadan çıkan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer yandan kavgaya karıştığı tespit edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
