Adıyaman'da 9 Yıl 5 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Adıyaman'da, hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda R.B'yi gözaltına aldı ve cezaevine teslim etti.
Adıyaman'da hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'yi yakaladı.
R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel