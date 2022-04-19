Adıyaman'da 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asfalt Mahallesi'nde özel bir elektrik firmasına ait sayaç okuma personeli Emre Ertaş (32), 9 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Ayağı ve kolundan yaralanan Ertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Emin Tezerdi - Güncel