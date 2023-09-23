Adıyaman'da 8 hırsızlık olayının failleri yakalandı

Adıyaman'da farklı zamanlarda gerçekleştirilen 8 hırsızlık olayının failleri olan 3 kişi polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da farklı zamanlarda 8 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da 3'ü son iki hafta da gerçekleştirilen 8 hırsızlık olayının failleri olan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt, Bahçelievler, Hoca Ömer, Turgut Reis, Yavuz Selim, Siteler ve Yenimahalle'de motosiklet, elektrikli bisiklet hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen polisler hırsızlık olayının şüphelisi olarak M.S., G.K. ve U.C.'yi gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı olan şahıslar emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - ADIYAMAN