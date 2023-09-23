Adıyaman'da 8 hırsızlık olayına karışan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Adıyaman'da gerçekleşen 8 hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelileri tespit etti. G.K. ve C.U. tutuklanırken, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.