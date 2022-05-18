Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, yağma, uyuşturucu satmak gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan B.A'nın yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Adıyaman, Kahta, Güncel, Haberler

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