Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Haberler

Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, yağma, uyuşturucu satmak gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan B.A'nın yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / İsmail Kaya - Güncel